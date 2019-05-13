ЧП на предприятии: в посёлке Красное загорелся недействующий строительный цех (ФОТО)

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На территории завода «Октябрь» в посёлке Красное Слободзейского района загорелся недействующий строительный цех. Пламя из-под крыши капитального строения увидели соседи и вызвали пожарных.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, спустя час огнеборцы из Слободзеи и Днестровска локализовали очаг воспламенения. Выгорело 100 квадратных метров кровли.

По предварительной версии специалистов, причиной возгорания стало короткое замыкание изношенной электропроводки. Известно, что устаревший электрокабель неоднократно загорался и ранее, но работникам завода удавалось своими силами справляться с пожаром.

Материальный ущерб устанавливается. Ведётся разбирательство.