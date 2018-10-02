ЧП на перемене: шестиклассник попал под колеса машины в Приднестровье (ФОТО)

Инцидент произошёл на территории средней школы № 2 примерно в 11:00, во время перемены.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель автомобиля Volkswagen с прицепом, гружёным стройматериалами, совершил наезд на учащегося 6-го класса. Ребёнок получил телесные повреждения в виде переломов обеих ног. По словам очевидцев, мальчик во время ЧП был увлечён игрой в телефоне. Двигавшийся позади легковушки прицеп он мог не заметить. Возможно, ученик оступился и упал прямо под колёса.

По данному факту проводится разбирательство, уточняются обстоятельства произошедшего. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение Республиканского центра матери и ребёнка.