ЧП на кухне: 83-летняя рыбничанка едва не лишилась квартиры из-за нарушений пожарной безопасности

0

ЧП на пятом этаже многоквартирного дома случилось в Рыбнице. Огнём уничтожены кухонная мебель, а также документы и личные вещи. Частично повреждена одна из двух комнат.

Как сообщает mvdpmr.org, проведать маму 83 лет пришла 57-летняя дочь со взрослыми сыном и дочерью и маленьким внуком. Молодая женщина провела бабушку в гости к соседям, а сама, вернувшись, поставила кастрюлю с водой на газовую плиту. Отвлёкшись на сына, она не заметила, как на кухне загорелся колыхающийся от ветра тюль. Огонь быстро распространился по занавеске и достиг натяжного потолка.

Тушить возгорание подручными средствами бросился 25-летний мужчина, пока его сестра вызывала пожарную охрану, спускаясь с малышом по лестничной клетке, чтобы выйти из дома. Мать семейства находилась на балконе. К приезду специалистов ГУпЧС квартира была заполнена дымом. Огнеборцы вывели людей и локализовали возгорание площадью 12 кв. м.

Причиной воспламенения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового прибора. Из-за отравления продуктами горения молодой человек госпитализирован в терапевтическое отделение Рыбницкой центральной районной больницы.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.