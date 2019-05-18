ЧП на Ботанике: автомобиль Ford сгорел дотла (ВИДЕО)

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Автомобиль марки Ford Focus сгорел дотла. Инцидент произошёл вчера вечером на улице Диминеций в столичном секторе Ботанике. Причина возгорания пока не установлена, однако свидетели происшествия уверены, что речь идёт о воспламенении системы газобаллонного оборудования автомобиля.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на место происшествия прибыл один пожарный расчёт. Спасатели боролись с огнём около 30-и минут, передаёт deschide.md.

– В 19.30 пожар был ликвидирован. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Причина и все обстоятельства возгорания будут установлены после проведения экспертизы, – отметила Пушкашу.

По словам очевидцев, которые сняли на видео пожар и опубликовали его в соцсети, в автомобиле взорвался газовый баллон, когда водитель завёл двигатель. Кроме этого, они говорят, что в момент возгорания двери автомобиля заблокировались, а хозяин выбил боковое окно и вылез из машины. Мужчина получил ожоги, утверждают свидетели.