ЧП на базе отдыха в Вадул-луй-Водэ: мужчина выстрелил в гостя праздника и сбежал

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51-летний мужчина попал в больницу с ранением после того, как в него выстрелил 53-летний подозреваемый. Инцидент произошел вчера вечером на одной из баз отдыха в Вадул-луй-Водэ.

По словам пресс-секретаря ИП Кишинева Натальи Стати, жертва, вместе с другими людьми, был на дне рождения.

– В какой-то момент один из гостей достал пистолет и попытался сделать выстрел в воздух, однако не смог. Он решил проверить оружие, и тогда и выстрелил в мужчину, – рассказала она.

Пострадавшего доставили в Больницу Святой Троицы в Кишиневе и сделали операцию. Подозреваемый сбежал с места происшествия, его пока не нашли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за попытку убийства. Обстоятельства выясняются, пишет unimedia.info.