Члены правительства Кику принесли присягу

Члены правительства Кику принесли присягу

Новый премьер-министр РМ Ион Кику и члены его правительства принесли присягу перед главой государства и спикером парламента. 

– Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы, – сказал каждый из них. 

Напомним, состав нового правительства выглядит следующим образом:

Премьер-министр – Ион Кику;

Вице-премьер-министр, министр финансов – Серджиу Пушкуца; 

Вице-премьер-министр по реинтеграции – Александру Фленча;

Министр внутренних дел – Павел Войку;

Министр экономики и инфраструктуры – Анатол Усатый; 

Министр иностранных дел и европейской интеграции – Аурелиу Чокой; 

Министр обороны – Виктор Гайчук;

Министр юстиции – Фадей Нагачевский;

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Ион Пержу; 

Министр образования, культуры и исследований – Корнелиу Попович; 

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты – Виорика Думбрэвяну. 

Правительство было утверждено сегодня, 14 ноября, голосами 62 депутатов.

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