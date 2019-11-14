Члены правительства Кику принесли присягу

Новый премьер-министр РМ Ион Кику и члены его правительства принесли присягу перед главой государства и спикером парламента.
– Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы, – сказал каждый из них.
Напомним, состав нового правительства выглядит следующим образом:
Премьер-министр – Ион Кику;
Вице-премьер-министр, министр финансов – Серджиу Пушкуца;
Вице-премьер-министр по реинтеграции – Александру Фленча;
Министр внутренних дел – Павел Войку;
Министр экономики и инфраструктуры – Анатол Усатый;
Министр иностранных дел и европейской интеграции – Аурелиу Чокой;
Министр обороны – Виктор Гайчук;
Министр юстиции – Фадей Нагачевский;
Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Ион Пержу;
Министр образования, культуры и исследований – Корнелиу Попович;
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты – Виорика Думбрэвяну.
Правительство было утверждено сегодня, 14 ноября, голосами 62 депутатов.