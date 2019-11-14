Члены правительства Кику принесли присягу

Новый премьер-министр РМ Ион Кику и члены его правительства принесли присягу перед главой государства и спикером парламента.

– Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы, – сказал каждый из них.