Члены ОПГ получили тюремный срок за организацию подпольных лабораторий по производству наркотиков (ВИДЕО)

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Районный суд Кагула вынес приговор в отношении шестерых членов преступной группировки в возрасте от 40 до 50 лет, среди которых одна женщина, обвиняемых в выращивании, распространении, хранении и отчуждении наркотических средств в особо крупном размере.

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делам представили в суд неопровержимые доказательства вины всех членов преступной группировки. В результате этого лидер ОПГ был приговорен к тюремному заключению на 8 лет, а его сообщники – к 7 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было установлено, что члены группировки организовали в своих квартирах в Кагуле подпольные лаборатории по производству конопли. Они приобретали и устанавливали там современное оборудование, с помощью которого наркосодержащие растения произрастали в кратчайшие сроки.

В результате обысков, проведённых в квартирах, были найдены инструменты, предназначенные для выращивания марихуаны, устройства для употребления наркотиков, электронные весы, зелёные растения, а также марихуана, предназначенная для потребителей, которую продавали по цене 7 000 лей за 100 грамм.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в течение 15 дней.