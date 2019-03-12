Члены ОПГ получили тюремный срок за организацию подпольных лабораторий по производству наркотиков (ВИДЕО)

Члены ОПГ получили тюремный срок за организацию подпольных лабораторий по производству наркотиков (ВИДЕО)

Районный суд Кагула вынес приговор в отношении шестерых членов преступной группировки в возрасте от 40 до 50 лет, среди которых одна женщина, обвиняемых в выращивании, распространении, хранении и отчуждении наркотических средств в особо крупном размере.

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делам представили в суд неопровержимые доказательства вины всех членов преступной группировки. В результате этого лидер ОПГ был приговорен к тюремному заключению на 8 лет, а его сообщники – к 7 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было установлено, что члены группировки организовали в своих квартирах в Кагуле подпольные лаборатории по производству конопли. Они приобретали и устанавливали там современное оборудование, с помощью которого наркосодержащие растения произрастали в кратчайшие сроки.

В результате обысков, проведённых в квартирах, были найдены инструменты, предназначенные для выращивания марихуаны, устройства для употребления наркотиков, электронные весы, зелёные растения, а также марихуана, предназначенная для потребителей, которую продавали по цене 7 000 лей за 100 грамм.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в течение 15 дней.

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