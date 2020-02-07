Члены ОПГ получили более строгое наказание за продажу героина после повторного рассмотрения дела в суде

0

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам добилась повторного рассмотрения дела о наркотиках, в результате чего подсудимые, члены преступной группировки, получили более строгое наказание за хранение и продажу героина в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, на скамью подсудимых попали двое мужчин и женщина, все из Кишинёва. В течение двух месяцев 2015 года они хранили наркотические средства с целью отчуждения и распространяли их на территории муниципия Кишинёв.

В 2017 году суд назначил обвиняемым штраф и условное наказание. После рассмотрения уголовного дела двое подсудимых, 40-летние мужчина и женщина, были приговорены к тюремному заключению на 8 лет и лишению права заниматься фармацевтической деятельностью в течение 3 лет после исполнения приговора. Третий член ОПГ, 49-летний мужчина, был приговорён к 9 годам тюремного заключения с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью в течение 4 лет.

Согласно решению Апелляционной палаты, осужденные будут отбывать наказание в тюрьме закрытого типа. Приговор может быть обжалован в Верховном суде.