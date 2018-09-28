Члены ОПГ из Молдовы задержаны в Румынии по подозрению в контрабанде сигарет и наркоторговле (ФОТО, ВИДЕО)

Граждане Молдовы, которые входили в состав организованных преступных группировок, были задержаны румынскими властями по подозрению в контрабанде табачных изделий и наркоторговле.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, 27 сентября поравоохранительные органы провели 38 обысков в домах членов ОПГ, в результате которых были арестованы 7 человек. Всего по делу о контрабанде сигарет проходят 35 человек и ещё 4 – по делу о наркоторговле.

Согласно материалам дела, преступная деятельность трёх группировок под названиями «Опришень», «Присэкань» и «Албинец» документировалась в период с января 2017 по сентябрь 2018 года. Три ОПГ, в состав которых входили граждане Молдовы, Румынии и Украины, занимались контрабандой сигарет из Молдовы в Румынии, а также наркоторговлей, производимой на территории округов Яссы и Сучава. Деятельность банды была хорошо организованной, каждый её член выполнял определённую задачу.

В результате обысков были найдены и конфискованы 69 528 пачек сигарет различных марок, растительные вещества разных типов (предположительно наркотики), а также аппараты для измельчения растительных веществ и другие материалы, необходимые для наркоторговли. Кроме этого, были конфискованы 4 автомобиля стоимостью 17 000 евро, 39 мобильных телефонов, 31 SIM-карта, 2 карты памяти, 2 пистолета, охотничье ружьё, 8 патронов, 61 320 румынских леев, 625 фунтов стерлингов, 13 120 евро, 100 долларов и различные документы.

Органы правопорядка продолжают проводить расследование по этому делу.