Члены ОПГ задержаны за контрабанду зубных имплантов на 3 млн леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители завели уголовное дело на членов преступной группы, специализирующейся на контрабанде зубных имплантов и зубных протезов (включая оборудование и технику для стоматологических кабинетов) на 3 миллиона леев.

В течение 2017 года и по настоящее время члены группы занимались контрабандой в сфере стоматологии. Организатором преступной схемы являлся гражданин Турции, который при участии нескольких граждан Республики Молдова незаконно ввозил на территорию республики импланты и технику, в обход таможенного контроля. Товары, ввезённые контрабандой из Турции, впоследствии продавались на территории Молдовы частным стоматологическим клиникам по более низкой цене.

Таким образом, в результате 12 обысков были обнаружены и изъяты контрабандные товары, стоимость которых превышает 3 000 000 леев. Также были задержаны четыре человека в возрасте от 28 лет до 61 года: трое молдаван и гражданин Турции. В случае обвинительного приговора им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.