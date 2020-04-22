Члены национальных сборных могут возобновить тренировки на открытом воздухе

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Члены национальных сборных могут возобновить индивидуальные тренировки на открытых площадках. Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Согласно постановлению, спортсмены смогут тренироваться при условии обязательного соблюдения норм борьбы с COVID-19. Кроме того, члены национальных сборных должны иметь при себе удостоверение личности и свидетельство, подтверждающее членство в сборной, выданное профильной федерацией, передаёт ipn.md.

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