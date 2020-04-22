Члены национальных сборных могут возобновить тренировки на открытом воздухе

Члены национальных сборных могут возобновить тренировки на открытом воздухе

Члены национальных сборных могут возобновить индивидуальные тренировки на открытых площадках. Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Согласно постановлению, спортсмены смогут тренироваться при условии обязательного соблюдения норм борьбы с COVID-19. Кроме того, члены национальных сборных должны иметь при себе удостоверение личности и свидетельство, подтверждающее членство в сборной, выданное профильной федерацией, передаёт ipn.md.

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