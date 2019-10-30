Члены Национального совета учащихся посетили Парламент Республики Молдова

Члены Национального совета учащихся посетили Парламент Республики Молдова

Группа молодых людей, членов Национального совета учащихся при Министерстве образования, культуры и исследований, посетила сегодня Парламент РМ, где состоялась встреча с председателем комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адрианом Лебединским.

В рамках встречи депутат представил небольшую презентацию о деятельности парламента. Адриан Лебединский призвал молодых людей поучаствовать в принятии решения, чтобы голос Национального совета учащихся был услышан на самом высоком уровне, а организация стала ещё более влиятельной, сообщает пресс-служба Парламента РМ.

Стоит отметить, что Национальный совет учащихся при Министерстве образования, культуры и исследований в 2019-2020 учебном году представляют 36 учащихся из доуниверситетских учреждений всех районов страны.

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