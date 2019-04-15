Члены молдавской ОПГ продали наркотики на 10 млн леев: у них изъяли деньги, наркотики, автомобили и квартиру класса люкс (ФОТО, ВИДЕО)

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Органы правопорядка обезвредили преступную группировку, которая вела в Молдове крупный «бизнес» по производству и продаже синтетических наркотиков (в частности PVP). Члены ОПГ создали через приложения 3 онлайн магазина, которые были доступны кругу потребителей и потенциальных покупателей. Они публиковали в онлайн пространстве объявления о количестве и типе доступных на момент наркотиков, а также регионе страны, где можно их приобрести.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в рамках операции было проведено 15 обысков в домах и автомобилях членов группировки, в результате которых было изъято большое количество телефонов и компьютеров, где велась переписка с потребителями, а также денежные средства в размере 2 500 евро, банковские карты и записи с учётом доходов, полученных от продажи запрещённых веществ. Кроме этого, было найдено 140 SIM-карт национального оператора, которые использовались при открытии электронных счетов для управления финансовыми операциями.

В результате специальных следственных мероприятий была обнаружена и ликвидирована лаборатория по производству наркотических веществ, которая находилась в Яловенском районе. Там хранились и вещества, из которых изготавливали наркотики и которые, как оказалось, контрабандой ввозились в нашу страну из Украины. В домах подозреваемых были найдены наркотические вещества, стоимость которых составляет 500 000 леев. В результате изучения записей членов ОПГ правоохранители установили, что за неустановленный срок подозреваемым удалось продать около 9 000 пакетиков с наркотиками различной массы, начиная от 0,5 гр и заканчивая 50 гр. А стоимость проданных доз составляет 10 000 000 леев.

Следователи выяснили, что после того, как потребитель связывался с наркодилером и перечислял деньги на электронный счёт, ему отправляли локацию запрашиваемой дозы. Стоит отметить, что в результате операции правоохранители наложили секвестр на два автомобиля марок BMW X5 и BMW 5 серии, а также на квартиру в Кишинёве, стоимость которой составляет 50 000 евро. По данному факту были задержаны 5 человек, среди которых одна женщина, проживающих в муниципии Кишинёв и в Яловенском районе. На их имена были выданы мандаты на 30-дневный арест. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.