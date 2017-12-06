Члены комиссии по укреплению государственности и реинтеграции РМ: Бэсеску должен быть объявлен персоной нон грата в Молдове

Заседание комиссии по укреплению государственности и реинтеграции страны при Президенте Республики Молдова состоялось сегодня в Кишиневе. Главной темой встречи стали незаконные действия некоторых граждан, которые посягают на суверенитет и независимость РМ, продвигая идеи унионизма и сепаратизма.

Особое внимание члены комиссии уделили осуществляемой в нашей стране деятельности экс-президента Румынии Траяна Бэсеску. В частности, эксперты выразили возмущение тем, что Бэсеску продвигает идеи унионизма и сепаратизма на территории Молдовы в учебных заведениях и не только. По словам председателя комиссии Виктора Степанюка, данные действия должны наказываться согласно Уголовному кодексу РМ.

— Это незаконные заявления. Он позволяет себе продвигать на территории РМ идеи сепаратизма. Он не только продвигает унионизм и то, что Молдову следует ликвидировать, присоединив к Румынии, но и открыто говорит о механизмах по разделению государства, — сказал Степанюк.

По его словам, члены комиссии пришли к единому мнению, что иностранные граждане, которые продвигают унионизм и сепаратизм в Молдове, должны быть объявлены персонами нон грата, как это происходит в любой уважающей себя стране мира. В данной связи эксперты обращаются с призывом к руководству страны — президенту, правительству и парламенту — отреагировать на деятельность Траяна Бэсеску и других граждан, открыто посягающих на суверенитет и целостность Молдовы, и применить по отношению к ним соответствующие меры.