Членов ОПГ, организовавших незаконную миграцию молдаван в Израиль, оштрафовали на полмиллиона леев

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вынесла приговор членам ОПГ, обвиняемым в организации незаконной миграции.

Согласно материалам дела, обвиняемые лица в течение 2015–2017 годов занимались организацией въезда и незаконного пребывания граждан Молдовы в государстве Израиль. С этой целью ответчики встречались с потенциальными клиентами. За подготовку необходимых документов они запрашивали вознаграждение в размере около 7 000 долларов США за человека.

Кроме того, члены ОПГ выдавали клиентам поддельные сертификаты, свидетельствующие об окончании специализированных курсов по уходу за престарелыми, а также организовывали для желающих поездку в консульство Израиля в Киеве.

На слушаниях обвиняемые признались в содеянном. Суд установил для них наказание в виде штрафа в размере 10 000 условных единиц, что составляет 500 000 леев. В то же время обвиняемые на 4 года были лишены права осуществлять деятельность, связанную с туризмом и предоставлением услуг в сфере трудоустройства за рубежом. Также по приговору у обвиняемых должны конфисковать в пользу государства 71 340 долларов, полученных в результате преступной деятельности.