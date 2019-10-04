Членам ОПГ, занимавшимся контрабандой психотропных веществ в Молдову, грозит тюремный срок (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) вместе с сотрудниками северного подразделения Национального инспектората расследований раскрыли деятельность организованной преступной группы, члены которой незаконно ввозили в страну и впоследствии распространяли наркотические вещества. Полиция арестовала 7 человек и изъяла более 500 таблеток с психотропным эффектом.

Расследование началось в августе текущего года: тогда была обнаружена посылка из Германии, в которой были спрятаны 20 таблеток, содержащих психотропное вещество. Посылка под контролем полиции была передана получателю, который в момент получения был задержан.

Впоследствии, 29 сентября, были задержаны два члена ОПГ, которые должны были забрать посылку из Германии, в которой находилось 280 таблеток, содержащих психотропное вещество. Одну подобную таблетку продавали по цене 800-1000 леев.

Далее, 2 октября, на территории Кишинёва были проведены обыски в домах четырёх других членов группы, в результате чего было обнаружено в общей сложности 224 таблетки с психотропным эффектом, огнестрельное оружие без документов о происхождении, деньги и другие предметы, относящиеся к преступной деятельности. Также был изъят автомобиль BMW X5 стоимостью примерно в 10 000 евро, который был приобретён на деньги, полученные в результате преступной деятельности.

В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.