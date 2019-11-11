Членам ОПГ грозит до 15 лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков: дело передано в суд (ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении членов преступной группировки, занимавшихся на территории страны незаконным оборотом наркотиков типа PVP (соль) в особо крупных размерах. За каждый грамм запрещённого вещества подозреваемые брали у потребителей по 1 000 леев, после чего делили выручку между собой.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, членами преступной группировки оказались четверо мужчин и женщина в возрасте от 36 до 42 лет, проживающие в Кишинёве. Некоторые из них ранее отбывали наказание за подобные преступления. Подозреваемые занимались продажей наркотиков в течение этого года, а в августе они были задержаны и помещены под предварительный арест.

Каждый член ОПГ выполнял отведённую ему роль, а доход делили между собой. Согласно материалам дела, подозреваемые предлагали своим потенциальным партнёрам две-три тысячи леев в день и бесплатные дозы наркотиков. В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое вещество типа PVP в форме порошка и камня, а также каннабис, электронные весы, пакетики zip-lock, фольга, шприцы, мобильные телефоны, SIM-карты и денежные средства.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.