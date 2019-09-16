Член преступной группировки «Макена» задержан по делу о шантаже (ВИДЕО)

0

Лидер преступной группировки по кличке «Курбан», 53-летний житель Окницы, был задержан полицией по подозрению в шантаже. Он является членом ОПГ «Макена» и ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции, в конце прошлой недели правоохранители провели обыски в домах некоторых членов группировки, которые являются последователями вора в законе «Макена». Они отбирали имущество у жертв, угрожая насилием и смертью.

В результате обысков, проведённых в доме и автомобиле лидера группировки, полицейские обнаружили и изъяли: SIM-карты, мобильные телефоны, черновые записи, холодное оружие и т.д. Всё это должно было быть передано в пенитенциарное учреждение в «общак».

По факту шантажа возбуждено уголовное дело. Виновному грозит тюремное заключение на срок от 13 до 15 лет.