Член преступной банды, занимавшейся торговлей людьми, отправлен на скамью подсудимых

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд обвинительное заключение в отношении мужчины, который участвовал в трёх эпизодах торговли гражданами Молдовы, включая девочку-подростка. Пострадавших отправили в Афины, где они подверглись коммерческой сексуальной эксплуатации. В настоящее время подсудимый находится под стражей.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, 25-летний гражданин Молдовы обвиняется в торговле людьми и торговле детьми. Преступления были совершены группировкой, членом которой он являлся. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, что в октябре 2019 года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам приняла участие в международной операции, направленной на ликвидацию преступной группировки, возглавляемой албанцами, членами которой были также граждане Германии, Греции и Молдовы.