Член комиссии по отбору генпрокурора разочарован решением Минюста: Хочу забыть, что я в этом участвовал!

Член комиссии по отбору генпрокурора разочарован решением Минюста: Хочу забыть, что я в этом участвовал!

Эксперт Игорь Боцан, ставший одним из членов конкурсной комиссии по отбору генерального прокурора, разочарован решение Минюста аннулировать результаты состязания. 

– Хочу забыть о том, что я вообще участвовал в этом конкурсе. Когда я об этом забуду, тогда, может быть, у меня будет мнение по поводу случившегося, – сказал он, пишет unimedia.info. 

Напомним, решение Минюста вызвало возмущение и у социалистов. Они считают, что после случившегося министр юстиции Олеся Стамате должна подать в отставку.

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