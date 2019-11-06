Член комиссии по отбору генпрокурора разочарован решением Минюста: Хочу забыть, что я в этом участвовал!

Эксперт Игорь Боцан, ставший одним из членов конкурсной комиссии по отбору генерального прокурора, разочарован решение Минюста аннулировать результаты состязания.

– Хочу забыть о том, что я вообще участвовал в этом конкурсе. Когда я об этом забуду, тогда, может быть, у меня будет мнение по поводу случившегося, – сказал он, пишет unimedia.info.