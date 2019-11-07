Член комиссии по отбору генпрокурора: Мы выбрали лучших из тех, кто был представлен

Член комиссии по отбору генпрокурора: Мы выбрали лучших из тех, кто был представлен

Еще один член комиссии по отбору кандидатов на пост генерального прокурора, бывший декан факультета права Государственного университета Сергей Бэешу отмечает, что из 16 претендентов на эту должность были отобраны 4 лучших. 

Бэешу считает, что работа комиссии была правильной, а ее члены отобрали лучших из тех, кто был допущен к состязанию, пишет unimedia.info.

– Мы отобрали кандидатов на основании информации, которую нам предоставил каждый из них. Работали нормально, проблем не было. В результатах, как мне показалось, не было нарушений. Из 16 кандидатов мы выбрали 4 лучших. Предстоит увидеть причину госпожи министра аннулировать этот конкурс, и у меня есть риторический вопрос: вправе ли она принимать такие решения? – сказал он. 

Ранее разочарование решением Минюста выказал другой член комиссии, Игорь Боцан.

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