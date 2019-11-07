Член комиссии по отбору генпрокурора: Мы выбрали лучших из тех, кто был представлен

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Еще один член комиссии по отбору кандидатов на пост генерального прокурора, бывший декан факультета права Государственного университета Сергей Бэешу отмечает, что из 16 претендентов на эту должность были отобраны 4 лучших.

Бэешу считает, что работа комиссии была правильной, а ее члены отобрали лучших из тех, кто был допущен к состязанию, пишет unimedia.info.

– Мы отобрали кандидатов на основании информации, которую нам предоставил каждый из них. Работали нормально, проблем не было. В результатах, как мне показалось, не было нарушений. Из 16 кандидатов мы выбрали 4 лучших. Предстоит увидеть причину госпожи министра аннулировать этот конкурс, и у меня есть риторический вопрос: вправе ли она принимать такие решения? – сказал он.

Ранее разочарование решением Минюста выказал другой член комиссии, Игорь Боцан.