Член команды Нэстасе назвал пастухами сторонников Чебана и интеллигентами – сторонников Нэстасе (ФОТО)

Нападки членов команды Андрея Нэстасе на кандидата Партии социалистов Иона Чебана и его симпатизантов продолжаются. После открытого призыва убивать таких, как Чебан и его сторонники, представители так называемого проевропейского кандидата принялись делить избирателей на “своих” и “чужих”, не стесняясь в выражениях.

В частности, член партии “Достоинство и правда” Станислав Павловский написал в соцсети, что интеллигенты проголосуют только за Андрея Нэстасе.

– Только Андрей Нэстасе! Никакие чебаны ничего для народа не сделают! Это знают даже дети! Андрей Нэстасе это интеллигентный выбор кишиневцев! – написал он.

Возмутившимся жителям города Павловский повторил, что Нэстасе, по его мнению, – “интеллигентный выбор”, дав понять, что ни один из сторонников Иона Чебана интеллигентом не является. В ответной реплике граждане посоветовали Павловскому не преувеличивать роль Нэстасе и предложили последнему “интеллигентно” возглавить свое родное село, а не молдавскую столицу.

Отметим, что ранее Андрей Нэстасе назвал циркачами людей с ограниченными возможностями, принявших, в отличие от него самого, участие в дебатах в центре города.