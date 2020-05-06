Член и кандидат ПДС и бывший адвокат Санду: депутат ПСРМ требует отвода одного из судей КС

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Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат Партии социалистов Василий Боля намерен потребовать на завтрашнем заседании Конституционного суда отвода судьи КС Николае Рошки. Боля сомневается в его беспристрастности в силу ряда причин. В частности, социалист отметил, что Рошка в 2016 году был избран членом Постоянного национального бюро ПДС, а ранее был адвокатом Майи Санду.

Более того, в 2019 году он баллотировался в парламент от блока “АКУМ” по квоте партии “Действие и солидарность”.

– В сложившихся обстоятельствах субъективность и моральная расположенность судьи КС Николае Рошки к автору обращения Серджиу Литвиненко не вызывают сомнений. Судья должен рассматривать дела в условиях отсутствия какого-либо влияния извне. В связи с этим, отвод этого судьи – единственная возможность обеспечить беспристрастный и равноудаленный процесс, – пояснил Боля.

Напомним, завтра, 7 мая, КС рассмотрит обращение депутатов оппозиции, оспоривших кредитное соглашение с Россией.

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