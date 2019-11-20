Чёртова дюжина не сдюжила

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О смене исполнительной власти в Молдове

В нашей стране – опять новое правительство. Девятнадцатое по счёту со дня обретения РМ независимости. Кабинет министров во главе с М. Санду был отправлен в отставку за попытку премьера поставить Генеральную прокуратуру в политическое подчинение.

Мёртвой хваткой – в генпрокурора

Угроза отставки правительства Санду возникла после того, как министр юстиции отменила результаты отбора специальной комиссией кандидатур на должность генерального прокурора Молдовы, а премьер-министр приняла решение, что правительство возьмёт на себя ответственность за внесение поправок в Закон о прокуратуре. На заседании 6 ноября правительство одобрило эти изменения. Согласно поправкам, премьер-министр получала право предлагать Высшему совету магистратуры двух кандидатов на должность генпрокурора, из которых следовало отобрать одного.

В свою очередь министр юстиции правительства Санду Олеся Стамати выступила с предложением изменить и процедуру отзыва генпрокурора. Предполагалось наделить правительство полномочиями, чтобы в случае необходимости оно, по требованию президента или парламента, создавало спецкомиссию, которая будет проводить расследование выдвинутых против генпрокурора обвинений. В состав комиссии предлагалось включить бывшего судью или прокурора, международного эксперта и представителя гражданского общества. Изменения были поддержаны Майей Санду, которая готова была держать ответ перед парламентом, хотя, как она заметила на заседании кабмина, если законодательный госорган не согласится с поправками, то отправит правительство в отставку.

Отставка правительства Санду была выгодна блоку ACUM, который продемонстрировал, что не в состоянии выполнить данные своим избирателям обещания.

Действия без солидарности

Интуиция лидера Партии «Действие и солидарность» не подвела. Желание взять Генпрокуратуру под политический контроль не поняли и не приняли депутаты фракции Партии социалистов, а также президент Игорь Додон. Майе Санду предложили отозвать законопроект с поправками в Закон о прокуратуре, чтобы избежать углубления политического кризиса. Ей напомнили, что это явное нарушение Конституции и, по сути, попытка захвата государства.

Майя Санду не сильно испугалась угроз. Кажется, маячащая на горизонте отставка была очень даже ей по душе. Экс-глава кабмина была непреклонна. Единственное, что она предложила, это отправить законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии, но при этом спешила опубликовать документ в «Официальном Мониторе», не дожидаясь рекомендаций этой самой комиссии.

Всё завершилось 13 ноября, когда на чрезвычайном заседании парламента голосами 63 депутатов правительство Майи Санду было отправлено в отставку. За это проголосовали фракции ПСРМ и ДПМ.

По словам президента И. Додона, инициатива экс-премьера нарушала подписанное ПСРМ и блоком ACUM соглашение и предполагала «отказ от самого важного обязательства, взятого в рамках коалиции, а именно – не допускать политизации жизненно важных государственных институтов». Глава государства считает, что кризиса можно было избежать, если бы Майя Санду провела дискуссии с ПСРМ и коллегами из блока ACUM.

Жажда президентствовать

Журналист ИТАР-ТАСС Валерий Демидецкий считает, что Майя Санду, если бы хотела, могла бы спасти правительство.

– Но она намеренно его угробила, чтобы сохранить себя в оппозиции в приличном месте для будущих президентских выборов, – заявил на одном из местных ТВ В. Демидецкий. – Это отчаянное положение. Она угробила главного своего соперника на правом фланге, и он проиграл выборы. А теперь лишился и поста министра МВД. Нэстасе вышел в тираж, а на правом фланге есть только один лидер.

Многие эксперты считают, что шаги Майи Санду – абсолютно правильные, но не с точки зрения интересов народа, а её личных интересов. Её главная цель – побороться за президентское кресло, на что ей даже будет оказана поддержка из-за рубежа.

Кроме того, как считает политический аналитик Игорь Волницки, отставка правительства Санду была выгодна блоку ACUM, который продемонстрировал, что не в состоянии выполнить данные своим избирателям обещания. Отставка помогла блоку избавиться от нелёгкого бремени власти. Когда эйфория в обществе спала, началась критика в адрес правительства Санду, а после этого появились и вопросы: почему ничего не происходит и не меняется. Эксперт отметил, что по некоторым направлениям были попытки проведения реформ, однако люди ждали социально-экономических результатов. А в этом направлении кабмин Санду – большой должник.

Спасли от кризиса

После отставки правительства ПСРМ предложила блоку ACUM продолжить переговоры и избрать новый кабмин с другими кандидатурами. Пришедшие на переговоры к президенту «акумовцы» настаивали на сохранении прежнего состава правительства и требовали отставки главы государства. Стороны не смогли договориться. «Акумовцы» надеялись на углубление политического кризиса в стране из-за отсутствия правительства, но президент выдвинул на должность премьер-министра своего советника Иона Кику, который был поддержан фракциями ПСРМ и ДПМ. Как отметил политический аналитик Игорь Волницки, демократы поддержали правительство Кику из инстинкта самосохранения. Над партией нависла угроза раскола, а досрочные выборы для них были бы равносильны политическому самоубийству.

Анастасия Погодина