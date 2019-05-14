Чёрный день: ещё один подросток из Кантемира покончил жизнь самоубийством

Чёрный день: ещё один подросток из Кантемира покончил жизнь самоубийством

Несовершеннолетний скончался после того, как сбросился с высоты. Трагедия произошла сегодня, 14 мая, на улице Николай Костин столичного сектора Буюканы.

По данным полиции, 16-летний подросток спрыгнул с балкона многоэтажки, пишет deschide.md. Он был из села Садык Кантемирского района, но жил у родственников и учился в 10-м классе лицея в столице. Согласно предварительным данным, родители подростка работают за границей. В последнее время подросток находился в депрессивном состоянии и уже несколько раз говорил о том, что намеревается покончить жизнь самоубийством.

Напомним, что сегодня утром в Кантемирском районе 16-летняя девушка свела счёты с жизнью, повесившись в саду. Труп несовершеннолетней обнаружила её 7-летняя сестра.

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