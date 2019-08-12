“Чёрные выходные” в Молдове: в результате 33 ДТП скончались 2 человека, а 34 – получили травмы

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Всего за два дня на территории страны произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых скончались 2 человека, а ещё 34 человека получили травмы различной степени тяжести.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, большинство аварий произошли в результате нарушения скоростного режима, а также невнимательности и недисциплинированности водителей. В связи с этим полиция напоминает гражданам страны о необходимости соблюдать скоростной режим, использовать ремень безопасности, соблюдать дистанцию и не употреблять спиртные напитки перед тем, как садиться за руль.