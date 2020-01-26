“Чёрные” лесорубы уничтожили лес в Кириет-Лунге почти на 86 тысяч леев

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В селе Кириет-Лунга неизвестные срубили около 300 деревьев. Сумма ущерба составила 85 тысяч 206 леев.

Во время проведения рейда 11 января, в южной части села Кириет-Лунга работники Лесхоза обнаружили 279 свежеспиленных пней. Предположительно незаконная рубка была совершена в период с декабря по январь этого года. Как рассказали в госпредприятии “Лесное хозяйство”, среди срубленных деревьев в основном были здоровые дубы, передаёт gagauzinfo.md.

В Лесном хозяйстве призвали жителей отказаться от закупки дров у “чёрных” лесорубов.

– Лесхоз проводит плановую рубку, у нас в наличии есть сотни складометров дров, мы имеем возможность сегодня людей обеспечить дровами. Но на данный момент ни одного обращения к нам не было. Почему люди обращаются к “чёрным” лесорубам, которые потом спиливают наши здоровые деревья? Мы призываем всех обращаться за дровами в “Лесное хозяйство”. Только так мы сможем уменьшить количество незаконно срубленных деревьев, – сказал заместитель директора “Лесного хозяйства” Георгий Радов.

По факту незаконной рубки деревьев возбуждено уголовное дело.