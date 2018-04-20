Чёрно-белое солнце. Война, боль и слава Павла Луспекаева

«Его образ таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни» навсегда вошёл в золотой фонд кино. Но сколько таких же ярких его ролей забыли, сколько он мог их ещё сыграть! Обидно, горько», – говорит близкий приятель Луспекаева Олег Басилашвили.

Жизнь на грани подвига

Луспекаев родился 20 апреля 1927 г. в небольшом селе в Ростовской области. О карьере актёра не помышлял. Работал слесарем. «Не думаю, что актёром Луспекаев в итоге стал случайно. Слишком очевиден был его талант, граничащий с гениально­стью, слишком волевой характер он имел. Ему было многое дано от природы. Но война отняла у него главное – здоровье», – вспоминает Олег Басилашвили, коллега и друг Луспекаева.

В 1943 г. Луспекаев, будучи подростком, ушёл до­бровольцем на фронт. Попал в партизанский отряд. В одном из боёв разрывной пулей его тяжело ранило в руку. Врачи настаивали на ампутации. Лус­пекаев, на свой страх и риск, не позволил этого сделать. Руку спасли, но самое серьёзное испытание, искалечившее его жизнь, было впереди. Будучи в разведке, Луспекаев вынужден был более четырёх часов неподвижно пролежать в снегу. Эти злополучные часы стали роковыми в судьбе будущей звезды советского кино. Но тогда он об этом не думал. Он хотел одного – выжить.

«После войны Паша окончил Щепкинское училище и поступил в ленинградский Большой драматический театр, – рассказывает Басилашвили. – Мы не только служили одной сцене, но и жили на одной лестничной площадке. Были ли мы близкими друзьями? Нет. Скорее близкими приятелями. Я им и восхищался, и побаивался его одновременно. Мы были с ним слишком разными. Ролей в театре у него было немного, но играл он их на грани гениальности. А потом о себе дали знать травмы войны. Он старался не показывать, насколько ему физически тяжело, но мы все знали, что играет он на пределе человеческих возможностей. Что каждая роль для него теперь сродни подвигу».

В 26 лет у Луспекаева, молодого красивого мужчины, развился атеросклероз сосудов ног. Врачи были вынуждены ампутировать некоторые фаланги пальцев на ногах. А спустя несколько лет, во время съёмок в картине «Республика ШКИД», болезнь обострилась настолько серьёзно, что встал вопрос об ампутации обеих ног до колен. После долгих консультаций врачи ограничились ампутацией стоп.

«Физическая боль, которую он испытывал, была дичайшей. Нет, он не жаловался. Терпел. Но предел есть всему. В итоге ему стали колоть сильнодействующий обезболивающий наркотик. Было очень больно видеть, как в силу непреодолимых обстоятельств человек превращался в наркомана, – вспоминает Басилашвили. – Однажды он сказал мне: «Я погряз в этой мрази и хочу, чтобы побыстрее всё закончилось». Это было не совсем правдой. На самом деле он мечтал вернуться на сцену, в кино. В конце концов ему это удалось. Он взял себя в руки, отказался от наркотиков. Истинным наркотиком для него была и оставалась сцена. Паша попросил свою жену Инну купить ему огромный мешок семечек. Так он пытался отвлечься от боли».

За актёра обидно…

О тяжелейшем положении актёра узнала тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева. Она вмешалась в ситуацию: распорядилась достать за границей нужные лекарства, привезти из Франции протезы. Пусть ненамного, но это облегчило его жизнь, хотя режиссёры боялись приглашать Луспекаева в кино, поскольку боялись рисковать здоровьем артиста.

Рискнуть не побоялся режиссёр Владимир Мотыль. Он пригласил его на изначально небольшую, но колоритную роль Верещагина. Луспекаев сначала отказался, а после согласился, поставив условие, что играть он будет без всяких костылей, палок и дублёров. Мотыль сдался, когда Луспекаев показал ему чертёж металлических упоров, которые будут вставлены ему в сапоги и позволят самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния. В ходе съёмок изначально эпизодическая роль Луспекаева переросла практически в одну из главных.

«Трудно поверить, но в «Белом солнце» Паша играл исключительно на силе воли. Специальные металлические протезы были слабым подспорьем, – говорит Басилашвили. – А работать надо было на качающемся корабле, где палуба постоянно уходит из-под ног. Да и до корабля ещё надо было дойти – несколько километров по тяжёлому песку, в котором вязли колёса машин, не то что ноги. Лишь в одной сцене Пашу заменил каскадёр – там, где Верещагин ногами сталкивает бандитов в воду».

В 1970 г. фильм вышел на экраны, став одним из лидеров проката. На Луспекаева обрушилась всенародная слава. Верещагин, блистательно сыгранный Павлом, стал неофициальным символом таможенной службы, а его фразы навсегда вошли в народный фольклор. «Я мзду не беру – мне за державу обидно!» – говорил с экранов ТВ суровый таможенник в годы безвременья, когда не было уже ни таможни, ни державы, которой он когда-то служил и, казалось, не будет уже никогда.

Но это всесоюзное признание пришло слишком поздно. Луспекаев умер 17 апреля 1970 г. – за три дня до своего 43-летия. Он ушёл, полный творческих планов и предложений от лучших режиссёров страны. Он знал, что Андрей Кончаловский без всяких проб предложил ему сыграть чеховского доктора Астрова. Владимир Мотыль пригласил его на роль Несчастливцева в картине «Лес». Татьяна Лиознова назвала Луспекаева в числе претендентов на роль Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». Звонил и Товстоногов, говорил о ролях Отелло и Бориса Годунова… Ничего этого Луспекаев сыграть не успел. Госпожа Удача оказалась слишком вероломной по отношению к выдающемуся актёру.