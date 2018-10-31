Чёрная полоса для водителей Приднестровья: всего за сутки произошло 5 аварий из-за поломок автомобилей (ФОТО)

В минувшие сутки в Приднестровье было зарегистрировано 5 ДТП, связанных с механическими повреждениями транспортных средств.

Первая авария произошла в Тирасполе, в районе бульвара Гагарина, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Водитель Нyundai не выдержал безопасную дистанцию до остановившейся впереди иномарки Dacia, в результате чего врезался в автомобиль.

Второе ДТП было зарегистрировано на улице Федько, где две машины Toyota не разминулись возле магазина «Ассоль». Один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения и был неосторожен при движении задним ходом.

Ещё одна авария произошла неподалёку от кафе «Бородино».ПДД нарушил гражданин, находившийся за рулём Kia. Поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении Volkswagen. Столкновения избежать не удалось.

В Бендерах, в утренний час пик, две иномарки не разъехались на нерегулируемом перекрёстке улиц Котовского и Тираспольской. Водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyotа, который двигался впереди в попутном направлении.

А в Рыбнице два авто столкнулись на пересечении улиц Кирова и Победы. Поворачивая налево, автоледи, управляя Kia, не уступила дорогу Lexus, следовавшему во встречном направлении.

По всем фактам аварий проводятся проверки.