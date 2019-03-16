“Чёрная пятница”: сразу две серьёзные аварии произошли в Кишинёве вчера

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Четыре легковушки, одна из которых принадлежит службе такси, получили технические повреждения в результате двух аварий, произошедших в пятницу, 15 марта.

Одно из ДТП произошло на улице В. Лупу в столичном секторе Буюканы. На дороге столкнулись машина таки и автомобиль марки Lexus. В результате аварии транспортные средства получили технические повреждения, пишет protv.md.

Вторая авария с участием двух легковых машин произошла в столичном секторе Ботаника. На место происшествия прибыл экипаж полиции и бригада скорой помощи. Как сообщает полиция, в результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, столкнулись Audi и Nissan.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства этих аварий.