Чистый четверг: что можно и нельзя делать в этот день?

16 апреля православные христиане отмечают один из самых важных дней Страстной недели – Великий или Чистый четверг.
Чистому четвергу посвящены очистительные обряды. Считалось, что перед Пасхой необходимо очистить не только пространство, но и душу, пишет glavcom.ua.
Обряды и обычаи Чистого четверга
В этот день устраивали генеральную уборку жилья, очищали дом от ненужных вещей, вымывали посуду, стирали одежду и бельё, готовили пищу и пекли куличи к Пасхе.
Стоит отметить, что именно в Чистый четверг готовится вся пища к Пасхе: красятся яйца, пекутся пироги, куличи и другие угощения. Важно помнить, что все приготовления должны сопровождаться только хорошими помыслами.
Также в Чистый четверг помогали нуждающимся.
Что можно делать в Чистый четверг
- Умыться на рассвете и встретить новый день с молитвой.
- Навести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей.
- Приготовить угощение для пасхального стола.
- Чтобы избавиться от ссор в семье, берут хлеб, говоря: “Солю, солю, посыпаю. Счастье в дом возвращаю”.
Что нельзя делать в Чистый четверг
- После генеральной уборки в Чистый четверг нельзя убирать мусор до самой Пасхи.
- Грязную воду после генеральной уборки, в которой накопилась смытая из дома негативная энергетика, нельзя выливать в пределах дома. Вылейте её в тех местах, где ничего не растёт.
- От Чистого четверга до Страстной пятницы ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду или грязное бельё.
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