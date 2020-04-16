Чистый четверг: что можно и нельзя делать в этот день?

0

16 апреля православные христиане отмечают один из самых важных дней Страстной недели – Великий или Чистый четверг.

Чистому четвергу посвящены очистительные обряды. Считалось, что перед Пасхой необходимо очистить не только пространство, но и душу, пишет glavcom.ua.

Обряды и обычаи Чистого четверга

В этот день устраивали генеральную уборку жилья, очищали дом от ненужных вещей, вымывали посуду, стирали одежду и бельё, готовили пищу и пекли куличи к Пасхе.

Стоит отметить, что именно в Чистый четверг готовится вся пища к Пасхе: красятся яйца, пекутся пироги, куличи и другие угощения. Важно помнить, что все приготовления должны сопровождаться только хорошими помыслами.

Также в Чистый четверг помогали нуждающимся.

Что можно делать в Чистый четверг

Умыться на рассвете и встретить новый день с молитвой.

Навести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей.

Приготовить угощение для пасхального стола.

Чтобы избавиться от ссор в семье, берут хлеб, говоря: “Солю, солю, посыпаю. Счастье в дом возвращаю”.

Что нельзя делать в Чистый четверг

После генеральной уборки в Чистый четверг нельзя убирать мусор до самой Пасхи.

Грязную воду после генеральной уборки, в которой накопилась смытая из дома негативная энергетика, нельзя выливать в пределах дома. Вылейте её в тех местах, где ничего не растёт.

От Чистого четверга до Страстной пятницы ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду или грязное бельё.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.