Чистая столица: муниципальные службы активно участвуют в уборке снега с улиц (ФОТО)

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В мэрии Кишинёва сообщают, что в течение дня муниципальные службы, ответственные за уборку снега, активно работают во всех столичных секторах. Уборка снега проводится также на тротуарах и во дворах жилых домов.

В работах по расчистке тротуаров и подъездных путей участвуют 34 единицы спецтехники. 380 рабочих занимаются уборкой снега на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и во дворах жилых домов.

3 снегоуборочных машины работают в следующих районах: Старая Почта, Телецентр (частный сектор), Южный вокзал и исторический центр города (в районе улиц В. Александри – Албишоара – Михай Витязул – Александру чел Бун). 280 рабочих рассыпают на улицах средства против скольжения.

15 единиц техники задействовано в очистке путей для общественного транспорта. Также ведутся работы по очистке от снега дорог в парках, скверах и аллеях.