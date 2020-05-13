Число жертв коронавируса в Румынии перевалило за 1 000

Число жертв коронавируса в Румынии перевалило за 1 000

По информации на 12 мая, на территории соседнего государства было зарегистрировано 15 778 случаев COVID-19. Число жертв коронавируса составило 1 002. 

В то же время 7 685 пациентов в Румынии вылечились. За последние сутки коронавирус был обнаружен у 190 жителей соседней страны, передаёт unimedia.info.

На интенсивной терапии находятся 238 человек. Всего в медицинских учреждениях Румынии лежат 14 923 пациентов с коронавирусом. На домашней самоизоляции и под присмотром врачей остаются более 19 000 человек.

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