Число зарегистрированных в Молдове предприятий возросло

Число зарегистрированных в Молдове предприятий возросло

По состоянию на 5 марта 2019 года в Государственный реестр были включены 231 259 юридических лиц, зарегистрированных в Молдове. Таким образом, их число увеличилось на 5 430 по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В то же время, количество предприятий увеличилось на 12 237 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда было зарегистрировано 219 022 юридических лиц, и на 17 934 по сравнению с 2016 годом (213 325 юридических лиц).

В то же время, в 2019 году было зарегистрировано 109 лицензированных классификаторов по сравнению с 103 в 2018 году:

  • использование талонов на питание, включая выдачу и возмещение их стоимости,
  • деятельность магазинов беспошлинной торговли в порту,
  • деятельность магазинов беспошлинной торговли, баров и ресторанов на борту суден,
  • предоставление небанковских платёжных услуг,
  • финансовый лизинг,
  • первичная медицинская помощь.
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