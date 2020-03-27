Число заразившихся коронавирусом после поездки в монастырь выросло до 20. Заболели и двое священников (ВИДЕО)

0

Количество случаев инфицирования коронавирусом внутри страны продолжает расти. Так, число заболевших после поездки в Почаевский монастырь выросло до 20 человек. Информацию представил премьер-министр Ион Кику.

Глава правительства добавил, что диагноз подтвердился и у двух священников. Один также ездил в монастырь, а второй служит в церкви Святого Архангела Михаила в Кишиневе.

Ион Кику напомнил о принятых властями мерах против коронавируса и призвал население помнить об этом и не собираться группами больше трех человек. Это, в том числе, касается церковных служб. Премьер попросил граждан соблюдать те решения, которые были приняты для их же безопасности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.