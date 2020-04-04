Число заражённых коронавирусом в Румынии перевалило за 3 000

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В Румынии было подтверждено уже 3 183 случая заражения COVID-19. В то же время зарегистрировано 133 летальных исхода.

По данным властей соседней страны, из общего числа заразившихся 474 являются медработниками. Кроме того, в Румынии выздоровели и были выписаны 283 пациента, передаёт unimedia.info.

Напомним, что по состоянию на утро 4 апреля в Молдове был подтверждён 591 случай коронавируса. Число летальных исходов выросло до 9. А выздоровели 27 человек.

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