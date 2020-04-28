Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3 млн

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 3 41 777 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Лидируют по этому показателю США (988,4 тысяч).

Испания находится на втором месте (229,4 тысяч), Италия — на третьем (199,4 тысяч), Франция — на четвёртом (165,9 тысяч), Германия — на пятом (158,7 тысяч). Число излечившихся превышает 894 тысячи, а количество умерших от осложнений составляет 211 тысяч, передаёт novostipmr.com.

Стоит также отметить, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США добавил шесть симптомов в описание коронавируса. К новым проявлениям болезни отнесли озноб, дрожь с ознобом, мышечную боль, боль в горле и потерю чувства вкуса или обоняния. Эти недомогания часто упоминали заболевшие.

Напомним, что в Молдове на сегодняшний день был подтвержден 3 481 случай коронавируса. 975 человек выздоровели, а 103 скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

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