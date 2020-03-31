Число зараженных коронавирусом в Румынии перевалило за 2 000

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Количество заражённых коронавирусом в Румынии перевалило за 2 000 человек. В то же время зарегистрировано 65 летальных исходов.

По словам главы Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства иностранных дел Румынии Раеда Арафата, по состоянию на понедельник было подтверждено более 2 100 положительных случаев, из которых 593 зарегистрированы в Сучаве, пишет jurnal.md со ссылкой на местную прессу.

В данной связи министр внутренних дел Румынии Марчел Вела объявил о помещении на карантин Сучавы и соседнего района, состоящего из 8 коммун.

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