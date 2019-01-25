Число задержанных за коррупцию полицейских сектора Чеканы возросло до шести человек

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Сегодня был задержан ещё один сотрудник Инспектората полиции сектора Чекан, подозреваемый в коррупции. Примечательно, что это уже 6-ой полицейский этого ИП, который задержан в этом месяце по делу о взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, задержанный является следователем и подозревается в пассивной коррупции, а размер предполагаемой взятки составляет 600 евро. Согласно материалам дела, полицейский потребовал от осведомителя 200 евро, а потом ещё 400 евро для того, чтобы отложить рассмотрение дела о краже. Однако полицейский не выполнил обещания и продолжил рассматривать материалы дела, а в итоге подозреваемый в краже был задержан в аэропорту, при въезде в страну.

В связи с этим осведомитель сообщил об этом факте в НАЦ, на базе чего было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции. За действиями подозреваемого следили прокуроры и сотрудники НАЦ на протяжении определённого времени, а передача денег была задокументирована с помощью фото и видеоустройств. Примечательно, что одна из денежных передач была проведена прямо в здании Инспектората полиции Чекан.

Полицейский был задержан на 72 часа и вскоре будет помещён в изолятор НАЦ. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет тюремного заключения, штраф и лишение права занимать определённые функции.

Напомним, что в начале текущего месяца сотрудники НАЦ задержали трёх полицейских ИП Чекан, которых подозревают в попытке скрыть грабёж за денежное вознаграждение. А несколько дней назад ещё два сотрудника ИП Чеканы были задержаны по подозрению в получении денежных средств для того, чтобы скрыть случай незаконного оборота наркотиков. Таким образом, с начала января 6 сотрудников ИП Чекан попали в поле зрения правоохранителей по подозрению в коррупции.