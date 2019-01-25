Число задержанных за коррупцию полицейских сектора Чеканы возросло до шести человек

Число задержанных за коррупцию полицейских сектора Чеканы возросло до шести человек

Сегодня был задержан ещё один сотрудник Инспектората полиции сектора Чекан, подозреваемый в коррупции. Примечательно, что это уже 6-ой полицейский этого ИП, который задержан в этом месяце по делу о взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, задержанный является следователем и подозревается в пассивной коррупции, а размер предполагаемой взятки составляет 600 евро. Согласно материалам дела, полицейский потребовал от осведомителя 200 евро, а потом ещё 400 евро для того, чтобы отложить рассмотрение дела о краже. Однако полицейский не выполнил обещания и продолжил рассматривать материалы дела, а в итоге подозреваемый в краже был задержан в аэропорту, при въезде в страну.

В связи с этим осведомитель сообщил об этом факте в НАЦ, на базе чего было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции. За действиями подозреваемого следили прокуроры и сотрудники НАЦ на протяжении определённого времени, а передача денег была задокументирована с помощью фото и видеоустройств. Примечательно, что одна из денежных передач была проведена прямо в здании Инспектората полиции Чекан.

Полицейский был задержан на 72 часа и вскоре будет помещён в изолятор НАЦ. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет тюремного заключения, штраф и лишение права занимать определённые функции.

Напомним, что в начале текущего месяца сотрудники НАЦ задержали трёх полицейских ИП Чекан, которых подозревают в попытке скрыть грабёж за денежное вознаграждение. А несколько дней назад ещё два сотрудника ИП Чеканы были задержаны по подозрению в получении денежных средств для того, чтобы скрыть случай незаконного оборота наркотиков.  Таким образом, с начала января 6 сотрудников ИП Чекан попали в поле зрения правоохранителей по подозрению в коррупции.

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