Число заболевших учеников и преподавателей лицея в Кишинёве составляет более 120: пациенты изолированы

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Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) зарегистрировало случаи острого диарейного заболевания среди учащихся и сотрудников теоретического лицея «Orizont» (филиал на Чеканах). Согласно эпидемиологическому исследованию, на данный момент было выявлено 128 случаев подозрения на острое диарейное заболевание. Возраст пациентов – от 9 до 35 лет.

Как сообщает пресс-служба НАОЗ, у всех заболевших проявились следующие симптомы: общая слабость, головная боль, фарингит, боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в мышцах и суставах. Все пациенты изолированы и получают медикаментозное лечение в стационарных условиях в муниципальной детской инфекционной больнице, а также амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

Специалисты Нацагентства общественного здоровья совместно с сотрудниками Национального агентства по безопасности пищевых продуктов исследуют данный случай с применением противоэпидемиологических мер. Для лабораторных исследований были отобраны пробы у пациентов, сотрудников пищевого блока, а также объектов окружающей среды.

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация о том, что в одном из столичных лицеев произошло массовое отравление. Сегодня Генеральная прокуратура объявила, что по данному факту было инициировано расследование.