Число заболевших ОРВИ и гриппом резко выросло на прошлой неделе

Число заболевших ОРВИ и гриппом резко выросло на прошлой неделе

На прошлой неделе эпидемиологическая ситуация в Кишиневе ухудшилась. Об этом на оперативном заседании в примэрии рассказали ответственные чиновники. 

В частности, число случаев ОРВИ резко выросло – до 3802. Это на 47,9% больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 2570 случаев, или на 52,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 2491 случай. Больше всего заболевших – дети до 4 лет (1185 случаев) и в возрасте от 5 до 14 лет (940 случаев).

В указанный период в Кишиневе также было зарегистрировано 93 случая гриппа.

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