Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 2 миллиона

0

По данным worldometer.com, число заражённых коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. Почти четверть заболевших излечились, а более 125 000 умерли от осложнений.

Более 600 000 случаев заболевания коронавирусом – почти треть от общего числа – зарегистрировано в США, пишет ziarulnational.md. Штаты вышли на первое место и по числу погибших – более 26 000 человек, в то время как в Италии была зарегистрирована 21 000 смертей.

За США следуют Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания и Китай.

Напомним, в Молдове на сегодняшний день зарегистрировано 1 799 случаев коронавируса, число летальных исходов составило 41. Число вылечившихся пациентов достигло 171.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.