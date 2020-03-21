Число заболевших коронавирусом после поездки в монастырь увеличилось до 8. Кику: “Есть риск, что заражен весь автобус” (ВИДЕО)

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Число граждан, которые заразились коронавирусом после поездки в монастырь на Украину, увеличилось до 8. Об этом сообщили на брифинге для прессы по итогам заседания Единого центра управления.

Ион Кику осудил такую беспечность граждан, которые уехали в разгар эпидемии на экскурсию.

– Сегодня у нас уже 8 инфицированных. Есть риск, что заразился весь автобус. Это еще раз доказывает, что нас ничего не спасет, если мы сами сознательно едем заражаться, – сказал он.

В связи с этим глава правительства еще раз призвал граждан, особенно пожилых, по возможности оставаться дома и молиться дома, а не рисковать своим здоровьем, отправляясь в церковь.

– Не нужно ставить под угрозу свою жизнь. Вы можете пойти в церковь и заразиться там, а после заразить своих детей и внуков. Не дай Бог с ними что-то случится, вы себе потом этого не простите, – добавил он.

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