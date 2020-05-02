Число заболевших COVID-19 в Румынии приближается к 13 тысячам

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На сегодняшний день в Румынии было зарегистрировано 12 732 случая заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз был подтверждён у 165 пациентов.

Согласно последним данным, 4 547 пациентов в Румынии вылечились. От осложнений, вызванных COVID-19, в соседней стране скончались 755 человек, передаёт moldova.europalibera.org.

На интенсивной терапии находятся 265 человек. Всего в медицинских учреждениях Румынии лежат 13 300 пациентов с коронавирусом. На домашней самоизоляции и под присмотром врачей остаются более 20 000 человек.

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