Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы выросло до 50

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По состоянию на утро 9 апреля в Республике Молдова зарегистрировано 1174 подтвержденных случая коронавируса: 1059 случаев местной передачи инфекции и 116 “завезенных”.

128 человек находятся в тяжелом состоянии, 367 в состоянии средней тяжести, а остальные – в удовлетворительном.

Вчера из медучреждений были выписаны еще 7 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы возросло до 50.

Зарегистрирована и еще одна смерть: 79-летнего жителя Оргеева. Число летальных исходов на данный момент составляет 28.

За последние 24 часа на “зеленую линию” НАОЗ поступило 205 звонков.

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