Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы выросло до 171

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Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Она подчеркнула, что вчера из медучреждений страны было выписано рекордное число пациентов – 37. Повторные тесты не выявили у них коронавируса.

Таким образом, число вылечившихся пациентов в Молдове выросло до 171. Министр поблагодарила врачей за их вклад, отметив, что это стало возможным благодаря их деятельности.

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