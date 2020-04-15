Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы выросло до 171

Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы выросло до 171

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Она подчеркнула, что вчера из медучреждений страны было выписано рекордное число пациентов – 37. Повторные тесты не выявили у них коронавируса.

Таким образом, число вылечившихся пациентов в Молдове выросло до 171. Министр поблагодарила врачей за их вклад, отметив, что это стало возможным благодаря их деятельности.

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