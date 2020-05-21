Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы превысило 3 тысячи

0

Вчера из медицинских учреждений страны были выписаны 136 человек. Общее количество граждан, вылечившихся от коронавируса, достигло 3 089.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Всего до сегодняшнего дня было подтверждено 6 533 случаев заболевания, 837 из которых – в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 поступило 85 человек с подозрением на коронавирус. Что касается пациентов с подтверждённым диагнозом, 266 из них находятся в тяжёлом состоянии (21 подключен к аппаратам ИВЛ), 545 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Скончались 232 человека.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.