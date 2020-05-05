Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы перевалило за полторы тысячи

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На протяжении вчерашнего дня выписали еще 121 пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 граждан составляет на данный момент 1544.

Всего до сегодняшнего дня в Молдове было подтверждено 4248 случаев коронавируса, 531 из которых в Приднестровье. 227 пациентов остаются в тяжелом состоянии (28 подключены к аппаратам ИВЛ), 520 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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