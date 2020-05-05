Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы перевалило за полторы тысячи

Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы перевалило за полторы тысячи

На протяжении вчерашнего дня выписали еще 121 пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 граждан составляет на данный момент 1544.

Всего до сегодняшнего дня в Молдове было подтверждено 4248 случаев коронавируса, 531 из которых в Приднестровье. 227 пациентов остаются в тяжелом состоянии (28 подключены к аппаратам ИВЛ), 520 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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