Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 3 452

0

Вчера из медицинских учреждений страны были выписаны 83 человека. Общее количество граждан, вылечившихся от коронавируса, достигло 3 452.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Всего до сегодняшнего дня было подтверждено 6 847 случаев заболевания, 859 из которых – в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 поступили 43 человека с подозрением на коронавирус. Что касается пациентов с подтверждённым диагнозом, 286 из них находятся в тяжёлом состоянии (23 подключены к аппаратам ИВЛ), 609 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Скончались 238 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.