Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2508

Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2508

Вчера были выписаны еще 83 пациента. Общее число вылечившихся от коронавируса граждан составило 2508. 

Всего до сегодняшнего дня в Молдове было подтверждено 6138 случаев коронавируса, 797 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в триажный центр поступило 102 человека с подозрением на COVID-19.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 251 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 20 подключены к аппаратам ИВЛ), 532 – в среднем, а остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Скончались еще два человека: 64-летняя жительница Чадыр-Лунги и 63-летняя женщина из Бельц. У обеих были хронические заболевания. Общее число летальных исходов составляет 219.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md