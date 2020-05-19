Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2508

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Вчера были выписаны еще 83 пациента. Общее число вылечившихся от коронавируса граждан составило 2508.

Всего до сегодняшнего дня в Молдове было подтверждено 6138 случаев коронавируса, 797 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в триажный центр поступило 102 человека с подозрением на COVID-19.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 251 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 20 подключены к аппаратам ИВЛ), 532 – в среднем, а остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Скончались еще два человека: 64-летняя жительница Чадыр-Лунги и 63-летняя женщина из Бельц. У обеих были хронические заболевания. Общее число летальных исходов составляет 219.

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